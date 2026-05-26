В Югре усилили контроль за пожарной безопасностью

В правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, причиной которого стала тревожная статистика по пожарам. С начала 2026 года в регионе произошло 812 пожаров, на которых погибли более 30 человек.

Правительством утверждён план мероприятий по стабилизации обстановки. Принято решение усилить адресную работу с многодетными и социально неблагополучными семьями, профилактику в школах и лагерях. Доносить до населения информацию через УК и общественный транспорт.

Кроме того, МЧС предложило кратно усилить информирование через соцсети и групповые чаты.