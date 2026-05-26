Соцфонд Югры поделился графиком выплат пособий и пенсий на июнь

Отделение социального фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поделилось графиком выплат пособий и пенсий на июнь.

Так, 3 июня югорчанам через банки поступит: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; пособие по беременности и родам; пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного.

5 июня придет ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

8 июня на карты зачислят пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет работающим родителям.

А 5, 10, 18, 22 июня югорчанам придёт пенсия.

Пособия и пенсии по почте доставят с 4-го по 30-е число в зависимости от графика почтового отделения.