Вартовчанку отправили на 10,5 лет в тюрьму за наркотики

Югорчанка отсидит в колони и 10 лет Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Вартовчанка признана виновной незаконном сбыте наркотиков в значительном размере, а также в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном в крупном размере.

По данным прокуратура ХМАО-Югры, вартовчанка купила у неизвестного разные наркотики, часть из которых она сбыла своему знакомому. Остальную запрещенку женщина также пыталась сбыть, но была задержана полицейскими. Наркотики изъяты из незаконного оборота.

Суд назначил вартовчанке наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.