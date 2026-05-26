В ХМАО от гроз горят леса на площади 34,7 га

Лесные пожары начались в Югре Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 9 утра 26 мая в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре действуют 6 природных пожаров общей площадью 34,7 га в Берёзовском, Кондинском, Советском и Ханты-Мансийском районах.

Три возгорания в настоящее время локализованы на площади 16,4 гектара Основные очаги находятся в Берёзовском, Кондинском, Советском и Ханты-Мансийском районах. Основная причина пожаров, согласно ИАС «Лесные пожары» – грозы. На тушении в настоящее время работают 46 человек, задействованы самолеты и вертолет для доставки специалистов.

Всего с начала года в Югре зарегистрировано 16 лесных и 19 ландшафтных пожаров на общей площади 133,21 гектара и на площади 1342,26 гектара соответственно.