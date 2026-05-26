В Сургуте привокзальную площадь аэропорта украсят 32 тысячи цветов

Сургутский аэропорт объявил торги на озеленение привокзальной площади. На эти цели АО выделяет 1,37 миллиона рублей. Работы должны начаться уже в первой декаде июня.

По данным тг-канала «Транспортный цех/Югра», всего предстоит оформить 13 клумб и 7 цветочных конструкций с 23 подвесными корзинами. Общая площадь зелёных зон – 882,6 квадратных метров, на них разместят 32 655 саженцев. Густота посадки – 37 растений на квадратный метр. Работы пройдут в четыре этапа. Так, с 8 по 10 июня подрядчик обязан подготовить цветники и удобрить землю под них.

С 20 июня по 30 сентября подрядчик обязан ухаживать за цветами: пропалывать, поливать, рыхлить, вносить удобрения. До 5 октября должна завершиться уборка увядших растений. Сроки могут сдвигаться в зависимости от погоды – это обычная практика для северных регионов.

Кроме того, подрядчик обязан досаживать цветы за свой счёт в течение всего сезона, а также вывозить растительный мусор.