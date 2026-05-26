В Нягани осужден наркосбытчик, который напал с ножом на полицейских

Няганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 48-летнего жителя города Иркутска. Мужчину обвиняют в двух покушениях на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере и применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти.

По данным «Судов Югры», в ноябре 2025 года иркутянин решил зарабатывать преступным бизнесом – он стал сбывать наркотики на территории Нягани. Наркосбытчик забирал крупные партии наркотиков из укромных мест, расфасовывал их в отдельные свертки и размещал в тайниках-«закладках». Во время оборудования тайника мужчину задержали полицейские, которым он оказал активное сопротивление и ранил их ножом. Одному из полицейских был причинен легкий вред здоровью, а второму - вред здоровью средней тяжести.

Суд назначил иркутянину наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, в пользу одного сотрудника полиции с преступника взыскана компенсация морального вреда в размере 500 000 рублей.