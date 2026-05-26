Житель Самарской области задержан за убийство сторожа нефтегазового предприятия в Когалыме 35 лет назад

Следователи ХМАО-Югры раскрыли «висяк» 35-летней давности. Они расследовали убийство сторожа из Когалыма, совершенное в 1991 году. Злоумышленника задержали. Им оказался 64-летний житель Самарской области.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, все произошло в 1991 году. В помещении нефтегазодобывающего предприятия было обнаружено тело сторожа с огнестрельным ранением головы. Из здания был похищен компьютер стоимостью 70 тысяч рублей. Раскрыть дело по горячим следам тогда не удалось. В январе 2026 года следователи-криминалисты вновь изучили материалы уголовного дела и улики.

На стеклах оконной рамы, которую преступник снял, чтобы пробраться в помещение,остались отпечатки пальцев. По ним и решили отработать подозреваемого. В базе данных пальчики совпали с уголовником из Самарской области, который ранее был судим за кражу компьютерной техники. В ходе служебной командировки в Самарскую область 64-летний подозреваемый был задержан и передан в следственные органы. В настоящее время идет следствие.