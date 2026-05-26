В Нефтеюганске 31 мая на пару часов ограничат движение транспорта

В связи с празднованием Дня Святой Троицы и проведением Крестного хода в воскресенье, 31 мая, в Нефтеюганске вводится временное ограничение движения транспортных средств.
По данным администрации города с12:00 до 14:00 часов нельзя будет проехать автомобилистам по улице Александра Филимонова от пересечения улицы Набережная до пересечения с улицей Парковая; по улице Парковая от пересечения улицы Александра Филимонова до пересечения с улицей Ленина; по улице Ленина от пересечения улицы Парковая до пересечения с улицей Гагарина; по улице Гагарина от пересечения улицы Ленина до Прихода храма Святого Духа.
Кроме того, выезд любого вида транспорта с дворовых территорий и плоскостных стоянок на улицу Набережная на указанных участках дорог тоже ограничат.