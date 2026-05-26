В Нягани на большой скорости разбился мотоциклист

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал мотоциклист, произошло вечером 25 мая в Нягани.

По данным Госавтоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 20:50 на улице Сибирская 41-летний водитель мотоцикла Suzuki на большой скорости вылетел с дороги и опрокинулся. Мужчина остался жив. но получил травмы.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло одно ДТП, в котором пострадал один человек. Задержано восемь пьяных водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 80 водителей.