Фермера из Нефтеюганска обязали поставить на учет коров и лошадей и проверить их у ветеринаров

Жительница Нефтеюганска по фамилии Уточкина закрыла КФХ, ее 37 коров и 5 лошадей – родственник Уточкин взял всю животину себе, но на учет не поставил и оформлять ЛПХ не стал. Кроме того, мужчина не допускает к животным специалистов ветеринарного центра.

Несчастные коровы и лошади содержатся в неприспособленных помещениях на территории бывшего поселка Мостоотряд-15 в городе Нефтеюганске. Земельные участки тоже не оформлены как следует, а часть построек, где содержится скот, находится в аварийном состоянии. Крупный рогатый скот не имеет бирок, а коровы и лошади свободно гуляли по городу. Нефтеюганцы регулярно жаловались на бродячий скот в социальных сетях.

Выяснилось, что ранее в отношении Уточкина выносили постановления об административных правонарушениях за выпас коров в неположенных местах - на землях общего пользования, но мужчина продолжил игнорировать все предписания.

Суд принял решение обязать Уточкина поставить на ветеринарный учет в Ветеринарном центре в Нефтеюганске крупный рогатый скот и лошадей и провести карантин для животных. А также предоставить документы на правообладание земельным участком и помещениями, где содержатся животные, для их осмотра и регистрации площадки;

Ранее аналогичные обязанности в отношении свиней были возложены на фермершу Уточкину, у которой было выявлено четыре головы свиней без бирок и регистрации на той же территории.