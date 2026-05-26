Жара, грозы и южный ветер: погода в Югре 26 мая 2026 года

Во вторник, 26 мая, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре облачная с прояснениями погода. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный 6-11 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +19...+24 градусов, местами по южной половине до +30 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, слабый дождь. Ветер южный 3-11 метров в секунду. Утром +15 градусов, днем +20...+25 градусов, вечером +16 градусов.

В Сургуте переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь, ветер юго-западный, южный 2-7 метров в секунду. Сейчас +17 градусов, днем +21...+23 градуса, вечером +16 градусов.

В Нижневартовске утром солнечно, затем переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный, южный, юго-восточный 2-6 метров в секунду. Утром +15 градусов, днем +19...+21 градус, вечером +15 градусов.

В Нефтеюганске переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-7 метров в секунду. Утром +18 градусов, днем +22...+24 градуса, вечером +16 градусов.

В Когалыме переменная облачность, к ночи дождь. Ветер западный, юго-западный, юго-восточный 2-6 метров в секунду. Утром на термометре +15 градусов, днем +19...+20 градусов, вечером +13 градусов.

В Нягани переменная облачность, дожди до вечера. Ветер южный, юго-восточный 2-8 метров в секунду. Утром +13 градусов, днем +19...+22 градуса, вечером +16 градусов.

В Мегионе до обеда солнечно, после – переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный, южный, юго-восточный 2-7 метров в секунду. Сейчас +17 градусов, днем +20...+23 градуса, вечером +15 градусов.

В Радужном переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный, юго-восточный 2-7 метров в секунду. Утром +13 градусов. Днем +16...+19 градусов. Вечером +13 градусов.

В Лангепасе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный, юго-восточный 3-6 метров в секунду. Утром +17 градусов. Днем +22...+23 градуса. Вечером +15 градусов.

В Лянторе переменная облачность, к ночи возможен слабый дождь. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Утром +17 градусов, днем +22..+23 градуса. Вечером +15 градусов.

В Урае переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Утром +17 градусов. Днем +26...+29 градусов. Вечером +19 градусов.

В Белоярском переменная облачность, до полудня без осадков, после – дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Сейчас +12 градусов. Днем +18 градусов, вечером +13 градусов.

В Пыть-Яхе переменная облачность, вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-западный 2-7 метров в секунду. Утром +17 градусов, днем +22...+24 градуса, вечером +16 градусов.

В Югорске переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный, западный, восточный 1-8 метров в секунду. Сейчас +15 градусов. Днем +21...+26 градусов. Вечером +17 градусов.

В Покачах переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный, южный, юго-восточный 2-7 метров в секунду. Сейчас +15 градусов, днем +20...+22 градуса, вечером +15 градусов.

В Советском переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный, западный, восточный 2-8 метров в секунду. Сейчас +15 градусов. Днем +21...+26 градусов. Вечером +17 градусов.