В Нефтеюганске на территории нового спортивного комплекса высадили почти 400 деревьев и кустарников

Фото: Анастасия Филиппина, сообщество во ВКонтакте «Здравствуйте, нефтеюганцы»

Новый спортивный комплекс возводят в на городской набережной в Нефтеюганске. работы уже почти завершены, в настоящее время подрядчик занимается благоустройством территории.

Так, по данным Стройкомплекса Югры, сейчас уже установлены лавочки и подвесные скамьи, оборудованы пешеходные дорожки и площадка для воркаута. Кроме того. подрядчик высадил здесь около 400 различных деревьев и кустарников: всё для того, чтобы спортивный объект, где разместятся сразу несколько спортивных залов для занятий акробатикой и лёгкой атлетикой, гармонично вписался в пейзаж у Юганской Оби.

Сейчас специалистам осталось соединить все инженерные и слаботочные системы.