Сургутские травматологи удалили безобразные шишки на ногах девушкам-близнецам

Сестры-близнецы Татьяна Пожидаева и Ксения Максимцева с заведующим отделением травматологии и ортопедии №1 Сергеем Глиняным

Сестры-близнецы Татьяна и Ксения из Томской области унаследовали от мамы врожденную патологию переднего отдела стопы - Hallux valgus или шишки на больших пальцах. Это причиняло им всё больший дискомфорт. Невозможно было выбрать красивую обувь, да и сами шишки болели.

Девушки ведут активный образ жизни и любят спорт, одна из них профессионально занимается бегом. Но болевые ощущения были серьёзным ограничением даже быту, не говоря уже о тренировках или соревнованиях. В 35 лет близняшки одновременно решились на хирургическую коррекцию и выбрали врачей из Сургутской травматологической больницы.

Сперва они явились на консультацию с заведующим отделением травматологии и ортопедии №1 Сергеем Глиняным, где получили все необходимые рекомендации и определились с датой госпитализации и тактикой лечения.

Такие шишки были на ногах у сестер - тепрь их нет совсем

- Использовалась проверенная, надежная и общепризнанная во всем мире методика. Мы осваивали её в Москве, на мастер-классах ведущих специалистов страны, и успешно применяем её в своей клинической практике. После операции никаких костылей и гипсовой иммобилизации. Пациент начинает ходить в послеоперационной обуви - ботинках Барука - уже на следующий день, - рассказал Сергей Глиняный.

Спустя пять лет после операции, Татьяна и Ксения вернулись в травмбольницу для удаления фрагмента фиксирующей конструкции. Сейчас о проблеме вальгусной деформации стопы у сестёр остались только воспоминания

Сейчас Сергей Глиняный лечит 60-летнюю маму близняшек. По настоянию дочерей она также обратилась к нему за помощью.