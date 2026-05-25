В Лангепасе со 2 по 11 июня отключат горячую воду, а холодную прохлорируют

Отопительный сезон в Ханты-Мансийскому автономном округе – Югре полностью завершится 1 июня. С этого же времени начнутся гидравлические испытания и подготовка к следующему отопительному сезону.

Так, в городе Лангепасе в связи с плановыми ремонтными работами и гидравлическими испытаниями тепловых сетей со 2 по 11 июня отключат горячую воду. Об этом заявили в администрации города. Но и это еще не все – оставшуюся в кранах холодную воду обработают хлоркой.

- Параллельно в период с 3 по 11 июня планируется хлорирование внутриквартальных водопроводных сетей. В связи с этим возможно присутствие в воде постороннего запаха, привкуса и примесей. Просим запастись терпением и с пониманием отнестись к возможным неудобствам, – отметили в мэрии.