В Нижневартовске осуждены трое мужчин, которые зарезали югорчанина

Драма разыгралась 25 января в 2024 году в Нижневартовске. Трое подростков вымогали деньги у мужчины под предлогом того, что он, якобы, изнасиловал их знакомую, хотя это неправда. Во время ссоры один из них ударил ножом в сердце мужчину. От полученного ранения мужчина скончался. Также выяснилось, что трое подсудимых постоянно участвовали в грубом нарушении общественного порядка и докучали гражданам.

Одного из молодых людей обвинили в убийстве, то есть умышленном причинении смерти другому человеку, а также его и двух его друзей в хулиганстве, совершенном с применением насилия к гражданам, группой лиц по предварительному сговору.

Обвиняемый в убийстве вину признал. Двое других подсудимых вину в инкриминируемых деяниях не признали. Суд назначил обвиняемому в убийстве мужчине наказание в виде 6 лет 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Второй и третий друзья получили 1,10 и 1,9 лет условно. Кроме того, с убийцы родственница погибшего взыскала компенсацию морального вреда в размере 700 000 рублей, а также расходы на погребение в сумме 97 250 рублей.