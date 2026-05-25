В Советском на 3 дня перекроют улицу Гастелло

Сегодня, 25 мая, с 11 утра и по 27 мая в городском поселке Советский Ханты-Мансийского автономного округа – Югры временно перекрыто движение транспорта на улице Гастелло.

Причиной тому стало проведение ремонта дорожного покрытия на участке улицы Гастелло на отрезке между улицами Ленина и Киевской.

Так, по данным местной администрации, с 25 мая 2026 года перекрыт участок от улицы Ленина до улицы Кирова, а 26 и 27 мая закроют для движения участок от улицы Ленина до улицы Киевской.

- Просим водителей завтра, 26 мая, не ставить машины на парковочных карманах на участке от Кирова до Киевской, а также заранее планировать маршруты и выбирать пути объезда. При этом движение общественного транспорта не изменится, – добавили в администрации.