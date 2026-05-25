В Нижневартовске простились с погибшим на СВО Иваном Прасиным

Почти год назад при выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции погиб житель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Иван Сидорович Прасин. Прощание с ним состоялось сегодня, 25 мая, в Нижневартовске.

- 27.08.2025г. при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции, погиб Прасин Иван Сидорович , любимый сын, отец, брат, дядя, друг.

Мы навсегда сохраним в сердцах память о твоем мужестве, доброте, помним, любим, гордимся тобой!Наш боец едет домой. Простились 25.05.2026, – написали родные бойца в тг-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Тело бойца предано земле с воинскими почестями.