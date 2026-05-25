В Нягани из-за газового баллончика едва не сгорел большой склад

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Пожар на неэксплуатируемом строении, расположенном по улице Чернышева в Нягани, произошел около полудня 22 мая. На место сразу же были направлены пожарно-спасательные подразделения. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили, что из под крыши валит дым.

На момент прибытия первых расчётов наблюдался дым из-под кровли здания. Пожар был локализован в 12:14, открытое горение ликвидировано в 12:16. В итоге оказалась повреждена кровля здания на площади 12 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 12 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.

Позже дознаватели МЧС России установили причину возгорания. Выяснилось, что на складе выполнялись огневые работы. Рабочие нагревали рубероида с помощью газового баллончика. Это привело к возгоранию с последующим переходом огня на кровлю здания. В МЧС России по ХМАО-Югре напоминают, рубероид относится к горючим материалам и при воздействии открытого пламени или высокой температуры способен к быстрому воспламенению.