Мать из Нягани получила почти 750 тысяч рублей алиментов и получила отказ в детских пособиях

Жительница города Нягани подала заявление в соцфонд ХМАО-Югры, в котором просила назначить ей ежемесячное пособия в связи с рождением и воспитанием детей, но получила отказ. Причиной тому стало превышением размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума.

Как оказалось, дама получила алименты в размере 740 876 рублей от бывшего мужа, списанные с его счета по решению суда. Югорчанка посчитала незаконным то, что алименты учли в доход и обратилась в суд. Суд признал решение соцфонда об отказе в назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка незаконным и обязал назначить и выплатить пособие.