На нескольких участках дороги в Нижневартовске 31 мая ограничат движение транспорта

Празднование Дня Святой Троицы станет причиной ограничения движения на нескольких участках дороги в Нижневартовске 31 мая. По этой же причине в объезд пойдут более 16 автобусных маршрутов.

- 31 мая с 07:00 до 13:00 будет ограничено движение для проведения Крестного хода, посвященного празднованию Дня Святой Троицы. Для прохода колонны полностью перекроют следующие участки: ул. 60 лет Октября (от Дружбы Народов до Чапаева); ул. Дружбы Народов (от 60 лет Октября до Ленина); ул. Ленина (от Дружбы Народов до Чапаева, чётная сторона); ул. Чапаева (от 60 лет Октября до Ленина, нечётная сторона), – говорится в сообщении «Домтрансавто Нижневартовск».

Вартовчан предупреждают, что более 16 автобусов пойдут по иной схеме движения. Они будут объезжать по улицам Мира, Ханты-Мансийской, Нефтяников, Кузоваткина, Индустриальной, Северная. Речь идет о маршрутах 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 92, 96 и другие.