В Югре на несколько дней установилась летняя жара до +30 градусов

В минувшие выходные в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре прошли дожди, грозы с крупным градом, а местами даже выпал мокрый снег. Сейчас в регионе идет стойкое потепление, а жара до +30 градусов установится минимум на несколько дней.

Во вторник, 26 мая, облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха по ночам: +4...+9 градусов, местами по южной половине до +14 градусов. Днем местами также ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный 6-11 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +19...+24 градусов местами по южной половине до +30 градусов.

В среду, 27 мая, тоже облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный ночью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. По ночам температура воздуха составит +8...+13 градусов. Днем ветер усилится до 8-13 метров в секунду, а воздух прогреется до +26...+31 градусов, местами +16...+21 градус.

В четверг, 28 мая, в регионе установится переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер восточный, юго-восточный ночью 7-12 метров в секунду, днем местами порывы 15-18 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +9...+14 градусов, местами по южной половине до +20 градусов. Днем установится жара +25...+30 градусов, местами +15...+20 градусов.