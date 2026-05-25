Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2026 8:28

Жительница Нижневартовска получила почти полмиллиона рублей с 2 УК

Вартовчанка получила более 450 тысяч рублей с 2 УК
Нина БАРИНОВА
Фото: УФССП России по ХМАО-Югре

Фото: УФССП России по ХМАО-Югре

Жительница Нижневартовска зимой поскользнулась на скользкой дорожке, упала и получила перелом. Женщина долго восстанавливалась, а потом обратилась в суд к управляющей компании, которая обязана была следить за территорией.

Выяснилось, что вартовчанка упала там, где находится спорная территория между двух УК. Обе компании сваливали вину друг на друга и отказывались от признания исков. Тогда суд вынес решение обязать выплатить по 229 тысяч рублей женщине каждой из УК.

Судебные приставы арестовали счета УК. Одна из УК выплатила весь долг добровольно, у другой – просто списали деньги с арестованного счета. Вся сумма компенсации в размере 458 323 тысяч рублей уже была перечислена пострадавшей.