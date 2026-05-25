Семейная пара из Сургута получила срок за распространение наркотиков

Сургутский городской суд осудил жену и мужа на 10 лет тюрьмы каждого. Супругов обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в июне 2025 года пара сбывала наркотики на в Сургуте через тайники-закладки. Они промышляли преступным бизнесом до тех пор, пока их не задержала полиция. Наркотики изъяли из оборота.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, женщине – 10 лет 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.