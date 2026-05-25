Суд Нягани приговорил убийцу и насильника студентки к 20 годам тюрьмы

Сегодня, 25 мая, Няганский городской суд вынес приговор в отношении 45-летнего Александра Ульянова, который еще в 2001 году убил 17-летнюю студентку, а перед расправой изнасиловал ее. Ему назначено 19 лет и 10 месяцев колонии строгого режима. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

По данным «Судов Югры», в ночь с 24 на 25 ноября 2001 года в лесу Восточного микрорайона Нягани было найдено тело 17-летней девушки. Экспертиза подтвердила, что перед смертью студентка колледжа была жестоко изнасилована, ее истязали, обокрали, а затем убили. Два десятка лет преступление не удавалось раскрыть. Однако новые технологии и сохраненная ДНК преступника помогли найти убийцу. Им оказался Александр Ульянов. Подробности данного дела мы рассказывали в нашем материале. Выяснилось, что Ульянов еще в 1997 году изнасиловал девочку младше 14 лет. В 2025 году причастность к убийству в Нягани Ульянова была доказана. В июне 2025 года он был задержан в Хабаровском крае и заключен под стражу. Уголовное дело поступило в Няганский городской суд 19 февраля 2026 года.

На суде Ульянов признал свою вину и раскаялся в содеянном. Не смотря на то, что сроки давности уголовного преследования истекли через 10 лет со дня совершения тяжких преступлений, то есть в 2012 году, и через 15 лет со дня совершения особо тяжких преступлений, то есть в 2016 году. Суд прекратил уголовное дело в отношении Ульянова по всем преступлениям, за исключением убийства «Убийство, сопряженное с разбоем, изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, совершенное с целью скрыть другие преступления». В этом случае применение к подсудимому сроков давности не является обязательным. Суд спустя 24 года после жестокой расправы над студенткой не нашел оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности и признал Александра Ульянова виновным в убийстве 17-летней девушки.

