Жительница Радужного фиктивно вышла замуж за иностранца

В 2022 году жительница Радужного вышла замуж за иностранца. Однако жить вместе пара не стала, да никогда и не планировала, ведь штампы в паспорте и свидетельство о браке мигранту были нужны для оформления вида на жительство.

По данным «Судов Югры», в судебном заседании подтвердилось, что супруги совместно не проживали, общего хозяйства не вели, не знали биографию и родственников друг друга. Сразу после регистрации брака мигрант оформил разрешение на временное проживание, а в 2025 году обратился за выдачей вида на жительство. В итоге суд признал барк фиктивным, запись акта о его заключении была аннулирована, а иностранец потерял все права на проживание в России.