В Когалыме 27 мая из-за Курбан-байрама перекроют часть улицы

Фото: администрация Когалыма

На время празднования мусульманами Курбан-байрама 27 мая в Когалыме перекроют часть улицы, сделав ее пешеходной.

- В период проведения Курбан-байрама будет прекращено движение транспортных средств с организацией пешеходной зоны на следующем участке автомобильной дороги: от улицы Югорская, дом 32 до улицы Янтарная, дом 10, в период с 06:30 до 08:00 27 мая, – говорится в сообщении администрации Когалыма.

Водителей автомобилей просят относиться к ситуации с пониманием и заранее планировать свой маршрут.