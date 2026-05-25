На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск задержан водитель «Камаза» с поддельными правами

Сотрудники ДПС Госавтоинспекции ХМАО – Югры на 843 километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе для проверки документов остановили «Камаз» с полуприцепом, управлял которым 29-летний житель Сургутского района. Предъявленное полицейским водительское удостоверение показалось подозрительным и было отправлено на экспертизу.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, экспертиза подтвердила, что права не соответствуют по способу изготовления и качеству воспроизведения специальных средств защиты водительским удостоверениям, выпускаемым на территории РФ. Вскоре выяснилось, что водитель не нашел время на обучение, а потому нашел объявление в мессенджере о покупке прав. Он заплатил за них 60 тысяч рублей, а также отправил свою фотографию и образец подписи. Спустя некоторое время, сургутянин получил водительское удостоверение службой доставки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».