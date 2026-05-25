Музей «Барсова гора» в Сургутском районе развивает проект с Эрмитажем

Масштабные раскопки археологами на объекте культурного наследия регионального значения урочища «Барсова гора» в Сургутском районе ХМАО-Югры впервые начались 55 лет назад – в 1971 году. Тогда работы здесь вели ученые Уральского госуниверситета. За годы работы они накопили богатейший материал.

- Сегодня только в Сургутском краеведческом музее хранится 10 тысяч единиц. Артефакты с Барсовой горы входят в состав коллекций музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других. Значительную часть находок уральцы недавно передали в музей «Барсова Гора», который открыли в прошлом году, – рассказал в соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Однако первопроходцем, который заинтересовался Барсовой горой, возраст урочища которого насчитывает более 9 тысяч лет, стал студент Василий Казаков в 1887 году. Он организовал экспедицию Тобольского губернского музея. Команда сделала раскоп площадью до 250 квадратных метров на Барсовом городке 1/7. Тогда экспедиция обнаружила бронзовый котел, железный меч, костяной кинжал и другие предметы – все это стало первой археологической коллекцией будущего музея «Барсовой горы». В 1891 году на урочище вел раскопки шведский ученый Фридрих Мартин. Он исследовал 111 погребений, а все свои находки он переправил в Стокгольм. Артефакты вошли в состав коллекции Национального исторического музея.

- Барсова гора это: 66 городищ, 300 селищ – всего около 3 тысяч жилищ, 8 святилищ и культовых мест, 8 могильников, 4 клада. Возраст памятника – более 9 тысяч лет. В 2012 году урочище получило статус достопримечательного места регионального значения. В 2021 году началась реализация проекта «Музейно-туристический комплекс «Барсова Гора», – уточнил Андрей Трубецкой.

Сегодня «Барсова гора» включает туристическую тропу «ЧелоВечность» с десятками локаций, арт-объектами и интерактивными павильонами и музей с экспозиционными, многофункциональными залами, фондохранилищами и лабораториями. Проект далее будет развиваться в рамках соглашения с Государственным Эрмитажем. В числе направлений сотрудничества: проведение Дней Эрмитажа на Барсовой горе, создание совместных выставочных и цифровых проектов, обмен научной информацией и участие в конференциях, публикация результатов исследований, всестороннее изучение археологических находок с Барсовой горы в историческом и археологическом аспектах.