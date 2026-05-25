В Югре стартовала профилактическая акция «Внимание, дети!»

С 25 мая по 5 июня 2026 года сотрудники Госавтоинспекции ХМАО-Югры проводят масштабную профилактическую акцию, направленную на безопасность юных участников дорожного движения.

Инспекторы намерены привлечь внимание водителей и пешеходов к вопросам детской безопасности на дорогах города. В течение недели они будут проводить беседы с водителями, напомнят им о необходимости соблюдения скоростного режима вблизи школ и детских учреждений, а также уделят особое внимание пешеходным переходам.

- Госавтоинспекция города Нижневартовска призывает всех жителей быть особенно внимательными и ответственными в преддверии конца учебного года и летних каникул, – сообщает ведомство.

Кроме того, в округе пройдут локальные тематические мероприятия: «Безопасный старт СИМ и МОТО в летний сезон», «Пешеходный патруль», «Соблюдение ПДД – залог безопасности на дороге».