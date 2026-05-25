У жителя Сургута отняли автомобиль Toyota, который он ввез из-за границы в 2020 году

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Житель Сургута купил за границей автомобиль Toyota и пять лет катался на нем без растаможки. В 2025 году он решил наконец оформить машину, но, в итоге, остался без нее.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, в августе 2025 года в таможенный орган сургутяниным была представлена таможенная декларация о временном ввозе автомобиля Toyota. Проверка показала, что указанный автомобиль был ввезен на территорию России еще в 2020 году как средство международной перевозки. Все это время Россию машина не покидала, выплаты нехилых денег за растаможку владелец не совершал.

Материалы проверки транспортная прокуратура направила в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании. У владельца за подделку официального документа автомобиль изъяли.