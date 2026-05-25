Ночью 27 мая в Сургуте из-за Курбан-байрама перекроют дороги

Мусульманский праздник Курбан-байрам станет очередной причиной перекрытия дорог ночью 27 мая в Сургуте. По данным администрации города, движение транспорта будет ограниченно с 02:30 до 07:30.

- 27 мая с 02:30 до 07:30 в связи с проведением ритуальной молитвы мусульман, посвящённой празднику Ид аль-Адха Курбан-байрам, будет произведено перекрытие движения автотранспорта: - улицы Никольской от перекрёстка с улицей Сергея Безверхова до перекрёстка с проспектом Набережным; - проспекта Набережного от перекрёстка с улицей Дзержинского до улицы Майской, – говорится в сообщении.

На время перекрытия движение общественного транспорта будет осуществляться в объезд перекрываемого участка по следующим схемам:

- №10 - при движении от остановки «ДК Строитель»: проспект Ленина, остановка «50 лет ВЛКСМ», остановка «Агентство воздушных сообщений», улица Энергетиков, бульвар Свободы, остановка «Энергетиков» и далее по маршруту.

- № 22 - при движении от остановки «ул. Югорская»: остановка «Дом Советов», остановка «Оптика», остановка «Агентство воздушных сообщений», остановка «Бахилова», остановка «Аврора» и далее по маршруту.

- № 26 - при движении от остановочного пункта «ул. И. Захарова»: остановка «Ленина», остановка «Дом Советов», улица Майская, остановка «Оптика», остановка «Агентство воздушных сообщений», остановка «Бахилова», остановочный пункт «Аврора» и далее по маршруту;

при движении от остановочного пункта «пос. Снежный»: остановка «Аврора», остановка «Бахилова», остановка «Агентство воздушных сообщений», улица Энергетиков, остановка «Энергетиков», улица Университетская, остановка «Россети» и далее по маршруту.

- № 28 - при движении от остановки «ДК Строитель»: остановка «Дом Советов», улица Майская, остановка «Оптика», проспект Ленина, остановка «Агентство воздушных сообщений», остановка «Бахилова», остановка «Аврора» и далее по маршруту.

- № 28А - при движении от остановки «ДК Строитель»: остановка «Аврора», улица Майская, остановка «Агентство воздушных сообщений», улица Энергетиков, остановка «Энергетиков», и далее по маршруту.

- № 37 - при движении от остановки «Больничный комплекс»: остановка «Парк Нефтяников», улица Заячий остров, Югорский тракт, остановка «МФЦ», улица «Энгельса», остановка «Энгельса», улица Университетская, проспект Ленина, остановка «Газпром», и далее по маршруту;

При движении от остановки «Камертон»: остановка «пр. Ленина», улица Энгельса, остановка «Энгельса», Югорский тракт, остановка «Леруа Мерлен», улица Заячий остров, проспект Набережный, остановка «Набережный», улица «Нефтяников», улица «Энтузиастов», остановка «Изумруд» и далее по маршруту.

- № 47 - при движении от остановочного пункта «Поликлиника Геолог»: остановка «Мемориал Славы», улица Энгельса, Югорский тракт, остановка «Леруа Мерлен», улица Заячий остров, проспект Набережный, остановка «Набережный», улица «Нефтяников», улица «Энтузиастов», остановка «Изумруд» и далее по маршруту;

при движении от остановочного пункта «ЖД вокзал»: остановка «Парк Нефтяников», улица Заячий остров, Югорский тракт, остановка «МФЦ», улица «Энгельса», улица Гагарина, остановка «Мемориал Славы» и далее по маршруту.