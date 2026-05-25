В Нижневартовске в ДТП с 2 авто пострадал 10-летний ребенок

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 10-летний ребенок, произошло в Нижневартовске 23 мая утром.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 10:02 44-летняя женщина за рулем автомобиля Nissan на регулируемом перекрестке врезалась в KIA, управлял которым 50-летний водитель.

В результате ДТП виновница аварии и ее 10-летний пассажир получили травмы.

Всего за минувшие выходные в Югре произошло два ДТП, в которых три человека получили травмы, в том числе один ребенок. Задержано 37 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 60 водителей.