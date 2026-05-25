Югра
НовостиПроисшествия25 мая 2026 4:53

Прокуратура содрала с двух браконьеров из Нефтеюганска 2,1 млн рублей

Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

По иску природоохранного прокурора браконьерами из Нефтеюганска был возмещен ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам на 2,1 миллиона рублей.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в отношении двух рыбаков из Нефтеюганска было возбуждено уголовное дело по статьям: «Незаконная добыча водных биологических ресурсов» и «Незаконная добыча особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу». Дело было направлено в Сургутский районный суд. Один браконьер был приговорен к 5,6 годам лишения свободы, второй к 6 годам. Оба срока – условные.

Кроме того, судом удовлетворены исковые требования природоохранного прокурора о возмещении причиненного преступлением ущерба.