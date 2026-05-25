На трассах Югры водители сбили трех лосей

Фото: Природнадзор Югры

За две недели в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на трассах погибли три лося. Водители и пассажиры не пострадали, автомобили в хлам, а животные погибли.

По данным Природнадзора Югры, ДТП с лосями произошли на 861 км трассы Ханты-Мансийск - Тюмень, на 50 км автодороги Иртыш и на 46 км автодороги Югра.

Ведомство призывает водителей быть внимательнее на дорогах. Особенно в темное время суток. Каждую весну, а также в августе и сентябре лоси мигрируют в поисках пищи и новых территорий, что увеличивает вероятность их выхода на дороги, предупреждает Природнадзор Югры.