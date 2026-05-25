За неделю на пожарах в Югре погибли 2 человека

За прошедшую неделю пожарно-спасательными подразделениями Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре ликвидировано 61 возгорание. Погибли 2 человека.

Так, 18 мая в Пыть-Яхе при пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в 6 микрорайоне было обнаружено тело женщина 1981 года рождения. Кроме того, огнеборцами из опасных зон были спасены 22 человека, из них 6 детей.

Последнее возгорание произошло 24 мая в 03:05 в пятиэтажном жилом доме на улице Мира в Нижневартовске. На момент прибытия первого подразделения происходило горение обувницы в коридоре двухкомнатной квартиры. В результате пожара повреждены пол и стены на площади 0,5 квадратного метра, оплавился натяжной потолок. Причина – нарушение правил эксплуатации электрооборудования. На пожар выезжали 13 человек личного состава и 4 единицы спецтехники МЧС.