Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2026 4:30

За неделю на пожарах в Югре погибли 2 человека

Два человека погибли на пожарах в Югре за неделю
Нина БАРИНОВА
Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

За прошедшую неделю пожарно-спасательными подразделениями Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре ликвидировано 61 возгорание. Погибли 2 человека.

Так, 18 мая в Пыть-Яхе при пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в 6 микрорайоне было обнаружено тело женщина 1981 года рождения. Кроме того, огнеборцами из опасных зон были спасены 22 человека, из них 6 детей.

Последнее возгорание произошло 24 мая в 03:05 в пятиэтажном жилом доме на улице Мира в Нижневартовске. На момент прибытия первого подразделения происходило горение обувницы в коридоре двухкомнатной квартиры. В результате пожара повреждены пол и стены на площади 0,5 квадратного метра, оплавился натяжной потолок. Причина – нарушение правил эксплуатации электрооборудования. На пожар выезжали 13 человек личного состава и 4 единицы спецтехники МЧС.