Суд ХМАО не смягчил приговор осужденному за наркотики мигранту, несмотря на ребенка и больного родственника

Фото: Суды Югры

Иностранца суд ХМАО осудил на 8 лет лишения свободы за наркотики. Мужчина посчитал такой приговор слишком жестким и попытался смягчить его, мотивируя это тем, что на преступление он пошел из-за тяжело больного родственники и наличия ребенка.

По данным «Судов Югры», довод о совершении преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств таких как тяжелое финансовое положение, лечение родственника и наличие ребенка был отклонен. Ведь временные материальные затруднения не являются вынуждающим обстоятельством, а его целенаправленный приезд в Россию для совершения преступления опровергает довод о крайней нужде.

Кроме того, явка с повинной, раскаяние, активное способствование расследованию, состояние здоровья, наличие ребенка и больного родственника уже учтены судом первой инстанции. Поэтому суд оставил без изменений решение суда первой инстанции.