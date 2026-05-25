Грозы, небольшой дождь и порывистый ветер: погода в Югре 25 мая 2026 года

В понедельник, 25 мая, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре облачная с прояснениями погода. По западной половине округа местами небольшой дождь, по восточной половине кратковременный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер западной четверти 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-18 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +17...+22 градусов, местами по южной половине +25...+30 градусов, местами по северной половине +10...+15 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 3-9 метров в секунду. Утром +14 градусов, днем +15...+17 градусов, вечером +9 градусов.

В Сургуте преимущественно переменная облачность, без осадков, ветер западный, северо-западный 5-11 метров в секунду. Сейчас +15 градусов, днем +18 градусов, вечером +9 градусов.

В Нижневартовске до вечера облачно, дождь, гроза, к вечеру переменная облачность. Ветер юго-западный, западный, северо-западный, западный 7-12 метров в секунду. Утром +9 градусов, днем +13...+15 градусов, вечером +9 градусов.

В Нефтеюганске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 5-11 метров в секунду. Утром +15 градусов, днем +18 градусов, вечером +10 градусов.

В Когалыме переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, северо-западный 7-13 метров в секунду. Утром на термометре +14 градусов, днем +13...+16 градусов, вечером +8 градусов.

В Нягани переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный, южный 1-8 метров в секунду. Утром +11 градусов, днем +14...+19 градусов, вечером +12 градусов.

В Мегионе до обеда пасмурно, небольшой дождь, после – переменная облачность. Ветер юго-западный, западный, северо-западный 6-11 метров в секунду. Сейчас +11 градусов, днем +16...+19 градусов, вечером +8 градусов.

В Радужном до вечера облачно и дожди, к ночи переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный, западный, северо-западный 5-12 метров в секунду. Утром +9 градусов. Днем +13...+15 градусов. Вечером +7 градусов.

В Лангепасе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, северо-западный 6-12 метров в секунду. Утром +13 градусов. Днем +18...+19 градусов. Вечером +9 градусов.

В Лянторе переменная облачность, слабый дождь. Ветер западный, северо-западный 4-11 метров в секунду. Утром +15 градусов, днем +16 градусов. Вечером +10 градусов.

В Урае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, восточный 1-9 метров в секунду. Утром +16 градусов. Днем +19...+23 градуса. Вечером +15 градусов.

В Белоярском переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный, юго-западный 1-9 метров в секунду. Сейчас +9 градусов. Днем +11...+16 градусов, вечером +11 градусов.

В Пыть-Яхе переменная облачность, до обеда возможен дождь. Ветер юго-западный, западный, северо-западный 4-11 метров в секунду. Утром +15 градусов, днем +18...+19 градусов, вечером +10 градусов.

В Югорске переменная облачность, после обеда солнечно и без осадков. Ветер северо-западный, западный, юго-восточный 1-8 метров в секунду. Сейчас +13 градусов. Днем +17...+21 градус. Вечером +14 градусов.

В Покачах переменная облачность, после обеда небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, северо-западный 5-11 метров в секунду. Сейчас +12 градусов, днем +15...+18 градусов, вечером +8 градусов.

В Советском переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный, юго-западный 4-10 метров в секунду. Сейчас +9 градусов. Днем +11...+16 градуса. Вечером +11 градусов.