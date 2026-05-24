Администрация Березовского района задолжала авиаторам более 30 млн рублей.

Администрация Березовского района ХМАО получила очередные финансовые требования от АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги». Авиаторы намерены взыскать с мэрии более 30,5 млн рублей. Исковое заявление уже принято к рассмотрению Арбитражным судом ХМАО.

Как следует из документов, компания включила в требования задолженность по перечислению субсидий в размере более 29,9 млн рублей за декабрь 2025 и январь 2026 года, а также пени за просрочку выплаты. Предварительное заседание назначено на 16 июня. Судя по всему, требования авиаторов аналогичны предыдущим.

Ранее между этими же сторонами уже проходили судебные разбирательства из-за невыплаченных по договору средств, и тогда решение было принято в пользу авиаперевозчика.

Напомним, АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» зарегистрировано в Нефтеюганске и специализируется на авиаперевозках, объединяя все вертолётные активы группы «ЮТэйр».