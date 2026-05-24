В Югре клещи укусили более 800 человек: врачи борются с опасными насекомыми

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала сезона активности клещей насекомые укусили 834 человека. Об этом сообщает Роспотребнадзор по ХМАО. Больше всего укусов зарегистрировано в Ханты-Мансийске и Пыть-Яхе.

В меньшей степени пострадали жители всех муниципалитетов, кроме города Радужного. Всего было проанализировано 137 экземпляров клещей. Боррелиоз был обнаружен у 48 насекомых. С начала сезона в округе продолжается обработка территорий от клещей.

Работы ведутся на объектах с массовым скоплением людей, в образовательных и летних учреждениях. На 21 мая в Югре было обработано 941 гектар территории.