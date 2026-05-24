В Сургуте 27 мая перекроют дороги у мечети из-за Курбан-байрама.

В Сургуте 27 мая с 2:30 до 7:30 утра будут перекрыты дороги у Соборной мечети из-за празднования Курбан-байрама. Об этом сообщает администрация города.

Кроме того, будут закрыты два участка: улица Никольская (от улицы Сергея Безверхова до проспекта Набережный) и проспект Набережный (от улицы Дзержинского до улицы Майской).

В связи с этим изменятся маршруты общественного транспорта. Пассажиров и водителей просят учитывать это при планировании поездок.

Автобусы будут объезжать перекрытые участки по альтернативным схемам. Изменения коснутся маршрутов № 22, 26, 28, 28А, 37 и 47.