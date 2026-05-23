В парке Победы Нижневартовска высадили 30 кустов аронии из Екатеринбурга

Фото: администрация Нижневартовска

В парке Победы Нижневартовска прошёл экологический субботник «Зелёная Весна — 2026», приуроченный к XXIII Международной экологической акции «Спасти и сохранить». Участники мероприятия — школьники, волонтёры, преподаватели, а также специалисты лесопаркового хозяйства и сотрудники городского управления по природопользованию — дружно высадили 30 кустов черноплодной рябины.

Для многих ребят это был первый опыт работы с саженцами: экологи подробно показали, как правильно высаживать кустарники, и поделились секретами ухода за ними. По словам специалистов, именно такие акции воспитывают в детях бережное отношение к природе и ответственность за окружающий мир.

Привезённые из екатеринбургского питомника кусты аронии отлично подходят для местного климата: они морозостойки, неприхотливы и красивы в любое время года — весной радуют белыми цветами, а летом и осенью выделяются глянцевой листвой и тёмными ягодами.

Как сообщил начальник городского управления по природопользованию и экологии Фанис Кадров, за будущим зелёным убранством парка будут следить сотрудники МБУ «Управление лесопаркового хозяйства города Нижневартовска»: они будут поливать, рыхлить почву, пропалывать, удобрять и проводить санитарную обрезку кустарников.

Эта высадка — лишь начало большого дела: она стала частью программы озеленения парка, которая стартовала ещё в прошлом году. Экологи планируют довести число новых насаждений в любимом месте отдыха горожан до тысячи.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.