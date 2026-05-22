В ХМАО количество пострадавших от клещей возросло до 834 человек

Специалисты исследовали 137 экземпляров клещей, в 48-ми особях был обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Резкий рост атак клещами зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за минувшую неделю. Всего с конца марта 2026 года жертвами кровососов стали 834 жителя региона. Первые случаи присасывания клещей зарегистрированы рано, как и ожидалось по прогнозам. Об этом сообщили в окружном Роспотребнадзоре.

Наибольшее количество укусов клещей зарегистрировано в Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе, Урае, Нягани, в Кондинском и Ханты-Мансийском районах. Единственный муниципалитете, где пока нет ни одного обращения по поводу присасывания клещей – это город Радужный.

Специалисты исследовали 137 экземпляров клещей, в 48-ми особях был обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, еще пять клещей оказались заражены моноцитарным риккетсиями эрлихии, вызывающие моноцитарный эрлизиоз человека (МЭЧ). В ведомстве отметили, что в 2026 году от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) привились свыше 100 тысяч жителей Югры.

В настоящее время в регионе проводятся акарицидные обработки в местах массового пребывания людей, на территориях образовательных и летних оздоровительных учреждений. Работы ведутся в Нефтеюганском, Ханты-Мансийском, Советском районах, городах Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Нягань, Югорск, Пыть-Ях, Урай, Когалым и Радужный. Обработками охвачено 941 га территорий.