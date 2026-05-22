В Нижневартовском районе стартовал северный завоз -2026

Две баржи «Колпашевка» и «Сула» с 150 тоннами груза отправились в отдаленное труднодоступное село Корлики Нижневартовского района. Это первый в 2026 году рейс северного завоза. суда будут идти до Корликов примерно неделю и преодолеют 714 километров водного пути.

Из 150 тонн груза - 25 тонн приходится на промышленные товары. Все остальное – это продукты питания. Сельчанам везут 4 тонны овощей нового урожая: капусту, морковь, свёклу и картофель. В администрации Нижневартовского района отмечают, что у сельчан еще имеется запас овощей после прошлогоднего сентябрьского рейса в 67 тонн.

Также баржи везут замороженные мясо, рыбу и сливочное масло, йогурты, колбасы и фрукты.

Для Ларьяка и Соснового Бора груз массой более 80 тонн сначала доставят автотранспортом в посёлок Белорусский, а оттуда одной баржей. Скоропортящиеся продукты будут традиционно доставляться в отдаленные населенные пункты три раза в неделю на вертолёте.