Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 мая 2026 10:21

Задержана банда из Нефтеюганска, которая толпой избила пожилого мужчину в Сургуте

За избиение пожилого мужчины задержана банда молодых людей в Нефтеюганске
Нина БАРИНОВА
Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Следователи мониторили социальные сети и обнаружили, что в одном из постов сообщалось, что молодые люди жестоко избили пожилого мужчину. Преступление произошло во дворе многоэтажного жилого дома по улице Семена Билецкого в Сургуте. Нападавшими оказались трое молодых людей из Нефтеюганска.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, следственным отделом по городу Сургут возбуждено уголовное дело в отношении трех жителей Нефтеюганска 2003, 2004 и 2008 годов рождения. Они обвиняются по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц». Молодые люди толпой избивали пожилого мужчину.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.