Задержана банда из Нефтеюганска, которая толпой избила пожилого мужчину в Сургуте

Следователи мониторили социальные сети и обнаружили, что в одном из постов сообщалось, что молодые люди жестоко избили пожилого мужчину. Преступление произошло во дворе многоэтажного жилого дома по улице Семена Билецкого в Сургуте. Нападавшими оказались трое молодых людей из Нефтеюганска.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, следственным отделом по городу Сургут возбуждено уголовное дело в отношении трех жителей Нефтеюганска 2003, 2004 и 2008 годов рождения. Они обвиняются по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц». Молодые люди толпой избивали пожилого мужчину.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.