В Нефтеюганском поселении Куть-Ях отремонтируют 4 улицы

Сотрудники «Северавтодора» приступили к ремонту дорог в сельском поселении Куть-Ях Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Всего подрядчик намерен выполнить работы на четырех улицах общей протяженностью 1880 метров. Объекты должны быть сданы до 30 октября 2026 года.

- Филиал №4 приступил к ремонту улично-дорожной сети Куть-Яха. Будут выполнены ремонтные работы на 4-х участках автомобильных дорог: по ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Школьная - железнодорожный переезд, ул. Центральная, ул. Привокзальная, – добавил подрядчик.

Добавим, что дорожный сезон стартовал вов сех муниципалитетах Югры, помимо поселковых, межпоселковых дорог, будут отремонтированы участки федеральных трасс.