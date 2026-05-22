В ХМАО фонд «Круг добра» помог 209 детям с тяжелыми и редкими заболеваниями

За 2025 год Благотворительный Фонд «Круг добра» оказал помощь 209 детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, проживающим в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

Всего в России за 2025 год он оказал помощь 30 тысячам детей. Лекарства для терапии смоли получить еще 17 детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями. Всего за год Фонд потратил на помощь детям 182,3 млрд рублей. Перечень для закупок в прошлом году был расширен на 3 медицинских изделия и 13 лекарственных препаратов, в том числе 4 зарегистрированных и 9 не зарегистрированных в России.

Добавим, что Фонд «Круг добра» был создан Указом Президента РФ в 2021 году в качестве дополнительного механизма поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.