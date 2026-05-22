Осужден курьер из Сургута, который по наводке мошенников забрал у пенсионерки 1,8 млн рублей

В Сургуте осужден 28-летний местный житель, который выступил курьером от мошенников. Он забрал у 78-летней сургутянки 1,8 млн рублей и перевел их на указанный аферистами счет. Часть денег он взял себе как вознаграждение.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, сургутянину вынесли приговор по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Преступление он свершил еще в июне 2024 года.

Суд назначил пособнику мошенников наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, его мобильный телефон конфискован в доход государства. Кроме того, сургутянину придется вернуть пенсионерки все украденные деньги и выплатить моральный вред.