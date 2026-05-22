Сотрудники «Центроспас-Югории» несколько месяцев ищут двух пропавших мужчин

Фото: Центроспас-Югория

Спасатели «Центроспас-Югория» в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры продолжают поиски двух пропавших мужчин. Согласно сводке ведомства, один из мужчин провалился под лед на реке Обь в селе Шеркалы еще 16 января. Тело его так и не найдено.

В минувшие сутки специалисты с помощью эхолота обследовали участок реки глубиной от 4 до 7 метров, а также проверили около трёх километров береговой линии акватории. Водолазные поисковые работы временно приостановлены в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Результата поиски не принесли.

Второй мужчина 1975 года рождения пропал на месторождении вблизи посёлка Талинка 25 сентября 2025 года. Он ушел в лес и не вернулся. За эти месяцы были обследованы просеки и прибрежная зона протяжённостью 23 километра, а также обочины автодорог - 39 километров. Поиски результатов не дали и временно прекращены.

- Лес - это не просто природа, а настоящая проверка на выживание! Даже если вы родились и выросли среди этих деревьев, туман, вечерние сумерки или просто жажда приключений могут превратить знакомую тропу в запутанный лабиринт. Чтобы ваше путешествие не закончилось поисковой операцией, запомните важное правило: навигация - ваш надежный «билет обратно домой». Не полагайтесь на интуицию, мох на стволах или «память своих ног», – предупреждают спасатели.