В Югре для школьников на лето создадут более 17 рабочих мест

НовостиОбщество22 мая 2026 9:25

Более 17 тысяч рабочих мест летом создадут для школьников из Югры
Нина БАРИНОВА
Фото: правительство Югры

В летние каникулы в Ханты-МАнсийском автономном округе – Югре для школьников откроют более 17 тысяч рабочих мест. Ребята будут заниматься благоустройством территорий, озеленением, высаживать и полоть клумбы, приглядывать за животными и помогать проводить детские мероприятия. Часть работ предусмотрена в библиотеках. Все профессии безопасны для подростков и не требуют специальных навыков.

По данным правительства Югры, в муниципалитетах региона уже заключают договоры с работодателями. Так, в Кондинском районе подготовлено почти 920 вакансий. В Нягани откроют 830 мест, в Урае планируют трудоустроить 344 подростков. В Югорске 165 подростков уже работают в молодежном центре «Гелиос», автошколе «Главная дорога», компании «Геосервис-Югра» и в АНО СОН «Верь в себя!». За свой труд ребята получат заработную плату.

- Мы хотим, чтобы ребята не просто заработали, но и попробовали себя в разных профессиях, - прокомментировала руководитель территориального центра занятости по городу Ураю Ирина Семенова.

Подать заявление можно лично в центре занятости или через портал «Работа России».