В Нягани произошла масштабная коммунальная авария

Фото: соцсети Ивана Ямашева

Сегодня, 22 мая, в Нягани произошел порыв на магистральном водоводе. По этой причине возможно ухудшение качества воды вплоть до падения ее давления в трубах. Об этом заявил в соцсетях глава Нягани Иван Ямашев.

В настоящее время аварийная служба ресурсоснабжающей организации переключила водоснабжение города на резервную линию.

- В связи с этим горожане испытали неудобства, связанные с низким давлением воды. Коммунальными службами продолжаются работы по устранению порыва и восстановлению параметров водоснабжения до нормативного состояния. Прошу всех набраться терпения. Выполнение мероприятий находится под моим личным контролем. Службы обеспечены всем необходимым для восстановительных работ, – обратился к горожанам Иван Ямашев.